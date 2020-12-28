Москвичам рассказали, как будут работать катки 31 декабря

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве 31 декабря катки будут работать до 22:00. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, горожане смогут покататься на коньках 1 января. В первый день нового года они будут работать по графику выходного дня.

Ранее он также рассказал о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь в столице.

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