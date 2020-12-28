Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали, как будут работать катки 31 декабря
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, как будут работать катки 31 декабря

Юлия Ямпольская

Город

В Москве 31 декабря катки будут работать до 22:00. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, горожане смогут покататься на коньках 1 января. В первый день нового года они будут работать по графику выходного дня.

Ранее он также рассказал о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь в столице.

Читайте также: Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в новогодние праздники

МоскваНовый годработа катков
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте