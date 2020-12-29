Кристина Асмус рассказала о трудностях перед Новым годом

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, как готовится к Новому году. Звезда отметила, что покупает подарки в самый последний момент.

— Кто в агонии покупает подарки в самый последний момент? Стоит в адских пробках, очередях, ничего не успевает, злится, расстраивается, что какую-то вещь не успеют изготовить, принт не успеют нанести, доставку не делают или магазин не берет трубку? — написала Асмус в своем Instagram-аккаунте.

Звезда подчеркнула, что ей не нравится, когда говорят, что не стоит ничего дарить.

— Ведь все равно знают, что куплю, нет бы — помочь, — смеется Асмус.

Поклонникам понравилась фотография актрисы. Многие отметили, что Кристине идет новый образ. Недавно она перекрасилась в брюнетку.

«Как хорошо с темным цветом вам»; «Очень красивая»; «Этот цвет вам идет, причем очень», — пишут в комментариях.

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