Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС

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Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на сайте организации.

Отметим, что Дюков является действующим президентом РФС. Его кандидатуру одобрили 56 организаций — членов РФС.

Выборы главы РФС пройдут в Москве 4 февраля.

Ранее стало известно, что Виктор Онопко и Сергей Овчинников покинули тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА. Специалисты ушли из команды в связи с истечением срока контрактов.

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