Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС
Фото: pixabay.com

Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС

Кирилл Николаев

Спорт

Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на сайте организации.

Отметим, что Дюков является действующим президентом РФС. Его кандидатуру одобрили 56 организаций — членов РФС.

Выборы главы РФС пройдут в Москве 4 февраля.

Ранее стало известно, что Виктор Онопко и Сергей Овчинников покинули тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА. Специалисты ушли из команды в связи с истечением срока контрактов.

Читайте также: Уход Хабиба, видео Дзюбы и страсти на льду: главные события российского спорта в 2020 году

футболвыборыРФС
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте