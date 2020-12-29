Уход Хабиба, видео Дзюбы и страсти на льду: главные события российского спорта в 2020 году

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по спорту. С марта спортсмены не участвовали в соревнованиях и пытались готовиться к различным турнирам в непривычных условиях. Ближе к лету ситуация улучшилась, а основные события российского спорта пришлись на конец 2020 года.

«Мой последний бой»

Главное событие произошло в мире смешанных единоборств 24 октября. Российский боец Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз завоевал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Этот год был очень тяжелым для российского бойца. Его отец Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Все это произошло во время подготовки к поединку с Гэтжи.

— Это был мой последний бой... Мама не хотела, чтобы я дрался без отца. Я пообещал, что это будет мой последний бой, — пояснил Нурмагомедов сразу после победы.

Российский боец ушел непобежденным: 29 побед в 29 поединках. В общем рейтинге UFC вне зависимости от категорий Нурмагомедов вышел на первое место.

Тутберидзе против Плющенко

Куда же без любимого россиянами фигурного катания?! Раньше поклонники этого вида спорта делились на фанатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а сейчас появляются новые звездочки: 15-летняя Александра Трусова и 16-летняя Анна Щербакова. Женское фигурное катание превратилось в настоящую войну. По поводу Трусовой начался спор между тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Спортсменка ушла от Тутберидзе к Плющенко 6 мая. Сама тренер призналась, что привыкнуть к таким событиям нельзя. В Сети обвиняли Плющенко в использовании не весьма честных методов, с помощью которых он переманил спортсменку к себе, однако тот заявил, что решение девушки было самостоятельным. Затем к Плющенко перешла еще одна воспитанница Тутберидзе — Алена Косторная.

Этери Тутберидзе / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На завершившемся чемпионате России победу одержала воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова. Она идеально откатала свою программу и стала трехкратной чемпионкой страны. Трусова оказалась лишь третьей. Тутбердизе снова обошла Плющенко, но вся борьба еще впереди.

Победа Медведева на итоговом турнире ATP

Для 24-летнего теннисиста Даниила Медведева итоговый турнир ATP в Лондоне стал вторым в карьере. В прошлом сезоне он занял последнее, четвертое место в своей группе, проиграв все три встречи. В 2020 году Медведев обыграл всех. В группе россиянин обыграл лучшего теннисиста в мире — серба Новака Джоковича, в полуфинале обошел испанца Рафаэля Надаля, а в решающем матче переиграл австрийца Доминика Тима.

Медведев повторил достижение Николая Давыденко, который до этого был единственным российским теннисистом, выигрывавшим турнир (2009 год).

Выход российских клубов в групповой этап ЛЧ

Сразу три российских футбольных клуба впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Россию в главном клубном турнире Европы представили «Зенит» из Санкт-Петербурга, московский «Локомотив» и «Краснодар». Сам факт выхода трех команд — большой успех. Однако результаты получились плачевными. На троих набралась только одна победа («Краснодар» победил французский «Ренн» — прим. «ВМ»). Благодаря ей «Краснодар» стал единственным российским клубом, который продолжит представлять страну в Европе. «Локомотив» изначально попал в смертельную группу и не мог бороться за выход в плей-офф, а «Зенит» уступил в двух матчах «Брюгге» и остался без евровесны. Учитывая нынешнее выступление российских команд в Лиге чемпионов, три клуба в этом турнире болельщики могут больше никогда не увидеть.

Интимное видео Дзюбы

7 ноября в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. После этого он закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. В результате национальная команда не выиграла ни одной игры, а матч против Сербии закончился унизительным поражением со счетом 0:5.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

По данным СМИ, Дзюба получал предложение заплатить за то, чтобы интимное видео с его участием не попало в Сеть. Злоумышленники потребовали у футболиста пять миллионов долларов (386 миллионов рублей). Дзюба отказался от сделки из-за слишком высокой суммы и отсутствия гарантий.

Видео Дзюбы взбудоражило общественность. Последний раз такой ажиотаж вокруг футбола в стране был после истории Александра Кокорина и Павла Мамаева. Этот ролик обсуждался на федеральных каналах, а журналист канала «Матч ТВ» Ольга Богословская даже спросила об этом у президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции. После этого пикантного инцидента многие звезды общественности решили поддержать российского нападающего и устроили флешмоб в социальных сетях. К концу года ситуация утихла, а Черчесов заявил, что Дзюба обязательно будет вызван в сборную на ближайшие матчи национальной команды.

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