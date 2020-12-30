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«Надо себя пожалеть»: Голикова разъяснила рекомендации по алкоголю после прививки от COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Надо себя пожалеть»: Голикова разъяснила рекомендации по алкоголю после прививки от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала воздержаться от употребления спиртных напитков в течение нескольких дней после вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам Голиковой, «надо себя пожалеть», поскольку после прививки организм проходит адаптацию — надо облегчить ему эту задачу, «а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь».

— Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему, — пояснила вице-премьер в интервью РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова отмечала, что запрета на употребление алкоголя при вакцинации от коронавирусной инфекции нет, речь идет об ограничении его употребления.

Вице-премьер порекомендовала россиянам, которые приняли решение о вакцинации от COVID-19, «хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться» от принятия спиртных напитков.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург также указал, что полностью отказываться от спиртного во время вакцинации от коронавируса не нужно, но есть определенные рекомендации.

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