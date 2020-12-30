Житель Воронежской области стал миллионером

Фото: Пресс-служба «Авторадио»

Щедрый новогодний подарок — миллион рублей — достался 51-летнему Андрею Седых из Боброва, работнику предприятия по заготовке древесины. Для этого ему не пришлось прилагать особых усилий, он просто слушал радио и вовремя ответил на звонок.

— Делайте ваши радиоприемники погромче! — ворвались 29 декабря в радиоэфир ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». — Сегодня мы не уйдем из студии до тех пор, пока не раздадим все призы и целый миллион рублей в придачу.

Так начался праздничный радиомарафон в честь новогоднего суперфинала игры «Много денег. Smart сезон», которая шла на радиостанции весь год. За год «Авторадио» подарило слушателям много денег, умной техники и сделало миллионерами четырех участников своей фирменной игры, к Новому году на кону оставались последние десятки тысяч рублей и последний суперприз в миллион рублей.

Определить пятого миллионера ведущим помогали известные артисты — Ани Лорак, Зара, Лариса Долина, Burito, Митя Фомин, «Градусы», Елка, Юлия Савичева, «Город 312», Денис Клявер, «Фабрика», «Soprano Турецкого», Jony, «Дискотека Авария». Звезды пели, а ведущие звонили участникам игры, выбранным «радиорулеткой», и спрашивали, какой хит только что прозвучал в эфире. Тем, кто действительно слушал и мог дать верный ответ, доставались деньги и смартфоны.

Видеотрансляцию марафона подарков смотрели в разных городах страны, даже в регионах, где уже наступила ночь. Люди писали в live-чате радиостанции: «Хабаровск не спит!», «Нужно решить квартирный вопрос, жду миллион!», «Из-за ковида стало тяжело платить ипотеку», «Живу, ем и сплю с радиоприемником». Из Татарстана написали: «Жду хоть что-то!» Откликнулась заграница: «Живу в Германии, очень хочу участвовать, но не могу». Действительно, по правилам, игра только для россиян, а миллион, по словам участников, чаще всего нужен им для решения квартирного вопроса или уплаты ипотеки.

Сначала ведущие раздали частями более 50 тысяч рублей, затем настала очередь целого миллиона, и тут неожиданно повезло тому, кто и не рассчитывал на удачу. Пятым суперфиналистом фирменной игры «Авторадио» стал Андрей Михайлович Седых из города Боброва Воронежской области, который работает заместителем руководителя предприятия по заготовке древесины. Звонок застал его во дворе дома: магнитола играла в машине, а сам будущий миллионер суетился — собирался поехать кормить бездомных животных, которые обитают на территории его предприятия.

— Протягиваю в окно корм для четвероногих подопечных, а он мне: «Я миллион только что выиграл!» Конечно, не поверила, но включила «Авторадио», а там в новостях: «Андрей Седых из Боброва выиграл миллион!» – поделилась жена Галина.

Но даже такой новогодний сюрприз не вскружил голову победителю: он, как и собирался, отправился кормить «песелей». По словам Галины, Андрей очень ответственный человек, и помощь животным давно стала делом его жизни. Поэтому и часть выигранных денег супруги решили отдать на благотворительность. Оставшуюся же сумму потратят на обустройство дома.

Нового миллионера с победой, а всех радиослушателей с наступающим Новым годом поздравил Юрий Костин, генеральный директор холдинга ГПМ Радио, флагманом которого выступает «Авторадио». Топ-менеджер также сделал важное заявление в прямом эфире:

— Поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно Бобров Воронежской области. Сегодня вся Россия следила за розыгрышем. Уверен, все радуются вашей победе. И я хотел бы объявить: игра «Много денег» на «Авторадио» не заканчивается! У нас будет восьмой по счету сезон суперигры, который теперь называется «Много автомобилей на Авторадио».

Это значит, что в следующем году радиослушателей ждут новые сюрпризы. А чтобы не остаться в стороне, нужно просто зарегистрироваться в игре, установить на телефон вместо гудка гимн «Авторадио», слушать эфир и верить в удачу.

Читайте также: Астролог Володина рассказала, в какие даты родились самые удачливые люди