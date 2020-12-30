Голикова: С начала пандемии в России зарегистрировали 70 921 смерть от COVID-19

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

С начала пандемии в России зарегистрировали 70 921 смерть от коронавирусной инфекции.Об этом в среду, 30 декабря, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, еще более 45 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус скончались по другим причинам. Голикова отметила, что цифра в последующие месяцы может «несколько корректироваться», потому что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий.

Ранее Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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