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Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников, а также анонимно, иноагентами и россиянами младше 16 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

В законе прописано, что иностранными источниками являются зарубежные государства, организации и граждане, а также международные организации и движения.

Ранее Путин подписал законы о штрафах за клевету и пропаганду наркотиков в интернете. Нарушителю будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Также глава государства подписал закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

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