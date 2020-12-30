Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Цена биткоина вновь достигла нового рекорда
Фото: pixabay.com

Цена биткоина вновь достигла нового рекорда

Кирилл Николаев

Экономика

Биткоин в среду, 30 декабря, подорожал, показав очередной рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов цена биткоина составила 28 500 долларов. По данным Trading Economics, с начала декабря стоимость криптовалюты увеличилась на 47 процентов. Цена биткоина во многом подскочила благодаря интересу со стороны институциональных инвесторов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина впервые с января 2018 года превысил 28 тысяч долларов.

Читайте также: «Покажет все 50 тысяч долларов»: аналитики оценили перспективы биткоина в 2021 году

ценакриптовалютабиткоин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте