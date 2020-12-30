Цена биткоина вновь достигла нового рекорда

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Биткоин в среду, 30 декабря, подорожал, показав очередной рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов цена биткоина составила 28 500 долларов. По данным Trading Economics, с начала декабря стоимость криптовалюты увеличилась на 47 процентов. Цена биткоина во многом подскочила благодаря интересу со стороны институциональных инвесторов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина впервые с января 2018 года превысил 28 тысяч долларов.

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