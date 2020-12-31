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Коронавирус зафиксировали у 6566 человек за сутки в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коронавирус зафиксировали у 6566 человек за сутки в Москве

Кирилл Николаев

Здоровье

Коронавирус выявили у 6566 человек за сутки в Москве. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

Всего в России за минувшие сутки выявили 27 747 новых случаев коронавируса.

Коронавирус зафиксировали у 6566 человек за сутки в МосквеФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее стало известно, что в столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6076 человек. Всего за все время пандемии от инфекции в столице выздоровели 627 368 человек.

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