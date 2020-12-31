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Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

Кирилл Николаев

Общество

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства страны в четверг, 31 декабря.

Мишустин отметил, что эти зимние праздники являются самыми главными и самыми любимыми. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми. Премьер-министр России отметил, что уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах и показал, что россияне могут противостоять вызовам и преодолевать любые трудности.

— От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего, — добавил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с Новым годом.

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