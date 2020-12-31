Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 31 декабря, на своей странице в Instagram поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом. Он пожелал, чтобы 2021 год принес только хорошее.

— Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом! — написал Воробьев.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.

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