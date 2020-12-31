Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

Кирилл Николаев

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 31 декабря, на своей странице в Instagram поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом. Он пожелал, чтобы 2021 год принес только хорошее.

— Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом! — написал Воробьев.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством.

Читайте также: Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли пригородный вокзал на станции Подольск МЦД-2

Андрей ВоробьевМосковская областьНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте