Майя Санду назначила врио премьер-министра Молдавии

Фото: facebook.com/maia.sandu

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдавии назначен Аурелий Чокой. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщила президент республики Майя Санду.

Она заявила, что подписала соответствующий указ. Врио председателя молдавского правительства стал Аурелий Чокой, который с 2019 года возглавлял местное Министерство иностранных дел.

Санду уточнила, что решение о назначении Чокоя было принято в связи с отказом ушедшего премьера Иона Кики «обеспечивать временное назначение».

Ранее оппозиция в парламенте Молдавии потребовала отставки кабмина. В качестве причин для сложения полномочий называлась «катастрофическая» ситуация с коронавирусом в стране и то, что лично Ион Кику якобы угрожает безопасности каждого жителя страны.

28 декабря Кику объявил об уходе в отставку.

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