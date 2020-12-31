Майя Санду назначила врио премьер-министра Молдавии
Временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдавии назначен Аурелий Чокой. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщила президент республики Майя Санду.
Она заявила, что подписала соответствующий указ. Врио председателя молдавского правительства стал Аурелий Чокой, который с 2019 года возглавлял местное Министерство иностранных дел.
Санду уточнила, что решение о назначении Чокоя было принято в связи с отказом ушедшего премьера Иона Кики «обеспечивать временное назначение».
Ранее оппозиция в парламенте Молдавии потребовала отставки кабмина. В качестве причин для сложения полномочий называлась «катастрофическая» ситуация с коронавирусом в стране и то, что лично Ион Кику якобы угрожает безопасности каждого жителя страны.
28 декабря Кику объявил об уходе в отставку.
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