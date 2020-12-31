«Мы прошли испытания с достоинством»: Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Фото: Скриншот Первого канала

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. О том, каким был уходящий год, глава государства рассказал в своем традиционном новогоднем обращении.

Первыми послание лидера РФ увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Туда 2021-й пришел уже в три часа дня по московскому времени. Часом позже торжество началось в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске, а еще спустя час — в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В 18:00 по Москве праздник наступил в Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите, а в семь вечера — в Братске, Иркутске и Улан-Удэ.

В своем обращении Путин напомнил, что в 2019 году он и вся России мечтали о лучшем, но жизнь преподнесла невероятные испытания, которые, по сути, «вместили в себя груз нескольких лет».

— Он (2020 год — прим. «ВМ) был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей, — сказал президент.

Видео: Первый канал

Тем не менее, продолжил он, этот год был связан с надеждами на преодоление проблем, с гордостью за тех, кто показал себя с лучшей стороны, с осознанием того, насколько важны настоящие дружба, доверие и иные фундаментальные понятия. Эти качества позволили пройти 2020 год достойно, считает Путин.

— Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках, — подчеркнул он.

Также глава государства не забыл о ветеранах, на которых равняется нынешнее поколение. В этом году наряду с невзгодами Россия отмечала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Страна праздновала это достижение с благодарностью и признательностью, заключил российский лидер.

Читайте также: Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом