Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мы прошли испытания с достоинством»: Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Фото: Скриншот Первого канала

«Мы прошли испытания с достоинством»: Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Ростислав Зубков

Общество

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. О том, каким был уходящий год, глава государства рассказал в своем традиционном новогоднем обращении.

Первыми послание лидера РФ увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Туда 2021-й пришел уже в три часа дня по московскому времени. Часом позже торжество началось в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске, а еще спустя час — в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В 18:00 по Москве праздник наступил в Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите, а в семь вечера — в Братске, Иркутске и Улан-Удэ.

В своем обращении Путин напомнил, что в 2019 году он и вся России мечтали о лучшем, но жизнь преподнесла невероятные испытания, которые, по сути, «вместили в себя груз нескольких лет».

— Он (2020 год — прим. «ВМ) был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей, — сказал президент.

Видео: Первый канал

Тем не менее, продолжил он, этот год был связан с надеждами на преодоление проблем, с гордостью за тех, кто показал себя с лучшей стороны, с осознанием того, насколько важны настоящие дружба, доверие и иные фундаментальные понятия. Эти качества позволили пройти 2020 год достойно, считает Путин.

— Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках, — подчеркнул он.

Также глава государства не забыл о ветеранах, на которых равняется нынешнее поколение. В этом году наряду с невзгодами Россия отмечала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Страна праздновала это достижение с благодарностью и признательностью, заключил российский лидер.

Читайте также: Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

поздравление президентаВладимир ПутинНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте