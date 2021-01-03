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Роспотребнадзор: Решение о снятии ограничений для привитых от COVID-19 зависит от иммунитета
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор: Решение о снятии ограничений для привитых от COVID-19 зависит от иммунитета

Кирилл Николаев

Общество

Снятие ограничений для привившихся от коронавирусной инфекции после введения паспорта вакцинации для свободного перемещения в общественных местах возможно только с учетом данных о том, как долго будет сохраняться иммунитет. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, решение о снятии ограничений для привитых от коронавируса будет зависеть от их иммунитета. Этот вопрос требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации, сообщает Интерфакс.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил, с чем связано снижение заболеваемости коронавирусом в России.

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Читайте также: Запись на вакцинацию от COVID для новых категорий граждан откроется в Москве 4 января

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