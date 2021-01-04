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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 3330 пунктов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 3330 пунктов

Юлия Ямпольская

Экономика

Индекс Московской биржи превысил отметку в 3330 пунктов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи в понедельник, 4 января.

Уточняется, что индекс увеличился на 1,33 процента и достиг 3332,79 пункта.

Также индекс РТС вырос на 3,41 процента — до 1434,71 пункта.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 74,135 рубля, евро — до 90, 985 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов.

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