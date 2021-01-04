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Эпидемиолог заявил, что у большинства россиян нет иммунитета к COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог заявил, что у большинства россиян нет иммунитета к COVID-19

Ксения Монахова

Здоровье

Колебания по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще могут быть, так как у большинства жителей страны нет иммунитета к COVID-19. Об этом в понедельник, 4 января, заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Так, за прошедшие сутки в России выявили 23 351 случай заболевания. При этом проведено около 193 тысяч тестов на выявление коронавируса. А днем ранее по стране зафиксировали 24 150 инфицированных.

— Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России еще возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет, — цитирует слова Горелова РИА Новости.

Ранее инфекционист рассказала, когда удастся переломить ситуацию с COVID-19 в мире. По ее словам, примерно в ближайшие два года получится изменить положение, связанное с коронавирусом.

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