Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Василия Ланового

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Состояние заболевшего коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового остается прежним. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, у актера еще не прошел кашель. Также у Ланового наблюдается температура. Актер будет находиться в больнице до полного восстановления, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В больнице рассказали о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих