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Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Василия Ланового
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Василия Ланового

Кирилл Николаев

Общество

Состояние заболевшего коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового остается прежним. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, у актера еще не прошел кашель. Также у Ланового наблюдается температура. Актер будет находиться в больнице до полного восстановления, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом.

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Василий Лановойкоронавируссостояние здоровья
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