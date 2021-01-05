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Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за тумана и гололеда
Фото: pixabay.com

Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за тумана и гололеда

Татьяна Плотникова

Общество

В ближайшее время в Московской области прогнозируется туман и гололед. Об этом предупреждает региональный главк министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, по прогнозу ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до 10:00 вторника 5 января в Московской области ожидается туман с видимостью 200–700 метров, а также слабый гололед.

Это грозит ухудшением видимости на дорогах, затруднением в движении транспорта и ростом риска аварий. В связи с этим МЧС просит водителей избегать резких маневров и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходов призывают проявлять внимательность при пересечении проезжей части.

Кроме того, с учетом сложных погодных условий людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам облачное Рождество с небольшим морозом.

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