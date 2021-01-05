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Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии»

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Украина ушла за «красные линии». Об этом во вторник, 5 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, трагедия, которая произошла там, является происшествием для всей Европы.

— Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Но когда в Европе происходит переворот, это совсем странно, — подчеркнул Песков в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube.

Он добавил, что «красные линии» — это те, которые идут против наших интересов. Также пресс-секретарь России рассказал о работе с «нашими визави».

— Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию, — заключил Песков.

Ранее он заявил, что Путину докладывают о резонансных темах в интернете.

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