Голикова: Более 7,3 миллиона российских школьников получают горячее питание

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Более 7,3 миллиона российских школьников с первого по четвертый класс получают горячее питание. Об этом во вторник, 5 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по социальным вопросам.

По ее словам, на организацию горячего питания в школах выделяется 205,4 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра». Татьяна Голикова отметила, что из организации 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты. Медицинскими изделиями на сумму около одного миллиарда рублей из этого фонда планируется обеспечить порядка пяти тысяч детей. Еще на три миллиарда рублей предполагается обеспечить свыше десяти тысяч детей техническими средствами реабилитации.

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