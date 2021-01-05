Власти Китая еще не выдали разрешение на прибытие в страну экспертов ВОЗ

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Власти Китая пока не выдали разрешение на прибытие в страну экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом во вторник, 5 января, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, участники экспертной группы организации направились в Китай.

— Мы узнали, что официальные китайские лица еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он подчеркнул, что очень разочарован этой новостью. ВОЗ хочет, чтобы миссия была осуществлена как можно быстрее.

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