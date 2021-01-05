Два человека умерли после прививки от COVID-19 в Норвегии

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В Норвегии два постояльца дома престарелых умерли через несколько дней после прививки от COVID-19 вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK.

Сообщение о смерти двух пожилых людей поступило во вторник, 5 января, в норвежское агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения. Агентство начало проверку, специалисты выясняют, имеет ли процедура отношение к смерти постояльцев дома престарелых.

— Необходимо выяснить, есть ли связь между летальными исходами и вакцинацией или это случайное совпадение, что они скончались через небольшой промежуток времени после вакцинации, — сказал представитель агентства Стейнар Мадсен.

Пока неизвестно, были ли у умерших какие-либо заболевания.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Норвегии выросло за сутки на 329 и достигло 50 266. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 436 пациентов.

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