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Дептранс Москвы подготовил новогодний квест
Фото: https://pixabay.com/ru

Дептранс Москвы подготовил новогодний квест

Кирилл Николаев

Город

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подготовил новогодний квест. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо написать в бот. В рамках квеста запланировано три этапа. В каждом из них нужно ответить на один вопрос, чтобы перейти в следующий раунд. Количество участников будет сокращаться. До второго этапа дойдут первые 60 человек, а до третьего — 50.

В результате бот определит 40 победителей. Счастливчикам достанутся дизайнерские вязаные носки и пледы, которые будут греть всю долгую зиму.

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