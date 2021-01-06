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Десятки миллионов доз вакцины «Спутник V» планируют производить в РФ с февраля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Десятки миллионов доз вакцины «Спутник V» планируют производить в РФ с февраля

Кирилл Николаев

Здоровье

С февраля в России планируют производить десятки миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом в среду, 6 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, производители вакцины кардинально улучшили свои производственные планы.

— Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля, — заявил Дмитриев.

Ранее стало известно, что более 1,5 миллиона доз российской вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Также Россия поставит в Сербию два миллиона доз вакцины «Спутник V».

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