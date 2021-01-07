Здание Капитолия в Вашингтоне очистили от сторонников Трампа

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Здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих сторонников действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico.

Уточняется, что ворвавшихся в здание Конгресса несколько часов назад демонстрантов вывели через Западный и Восточный входы Капитолия, передает РИА Новости.

Отмечается, что сейчас здание находится в безопасности.

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Ранее сообщалось, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания Капитолия в США. Один из пострадавших является офицером полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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