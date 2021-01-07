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Троих взрослых и ребенка извлекли из-под завала на камчатском водопаде
Фото: МЧС России

Троих взрослых и ребенка извлекли из-под завала на камчатском водопаде

Виктория Родимкина

Происшествия

Четырех человек извлекли из-под завала льда на Вилючинском водопаде на Камчатке. Об этом сообщили власти региона в четверг, 7 января.

Уточняется, что двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, а ребенок — в тяжелом, передает РИА Новости.

По словам врио заместителя председателя правительства Камчатского края, министра специальных программ Александра Заболиченко, на месте продолжают работать спасатели.

— Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал, — сказал он.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России уточнили, что трое пострадавших при обвале были доставлены в больницу. Другие группы туристов в полном составе покинули место случившегося.

Ранее стало известно, что 7 января на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. Под завалами оказались люди. К месту обрушений прибыли медики и спасатели. Позднее стало известно, что в результате случившегося один человек погиб.

Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.

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