«Праздник демократии закончился»: Косачев прокомментировал протесты у Конгресса США

Фото: Официальный сайт Совета Федерации

Произошедшее в Вашингтоне 6 января показывает, что американская демократия захромала на обе ноги и Америка утратила право навязывать курс другим странам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в четверг, 7 января.

По его словам, у случившегося в Штатах есть несколько причин, одной из них является «самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа».

— Глубже — так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги, — написал Косачев в соцсети Facebook.

Парламентарий отметил, что в Соединенных Штатах политические платформы демократов и республиканцев рассчитаны «на всех и кого попало».

— Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства, — добавил Косачев.

Он отметил, что США больше не могут прокладывать курс, а значит — утратили право задавать его другим.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Помимо этого, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден 7 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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