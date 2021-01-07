СМИ выяснили подробности спасательной операции на камчатском водопаде

Фото: МЧС России

Погибший после обрушения глыбы льда на камчатском водопаде находился в составе организованной туристической группы, пострадавшие — самостоятельные путешественники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в четверг, 7 января.

По словам собеседника агентства, спасатели продолжают поиски, они не исключают, что под завалом могут находиться еще люди.

— Погибший был в составе туристической группы, остальные — самостоятельные путешественники, — говорится в сообщении.

Источник агентства уточнил, что всего из-подо льда вытащили четверых человек, один из которых ребенок. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также был госпитализирован мужчина, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

Ранее стало известно, что 7 января на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. Под завалами оказались люди. К месту обрушений прибыли медики и спасатели. Позднее стало известно, что в результате случившегося один человек погиб.

Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.

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