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Врачи рассказали о состоянии сильно пострадавшего на камчатском водопаде ребенка
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали о состоянии сильно пострадавшего на камчатском водопаде ребенка

Виктория Родимкина

Происшествия

Ребенок, который вместе с отцом попал под обвал льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказал заместитель главврача по медицинской части краевой больницы имени Лукашевского Максим Артамонов.

По словам медика, ребенок получил перелом позвоночника без повреждения спинного мозга, а также ушиб легкого.

— Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании. Сознание — ясное. Он получает необходимое лечение, — сказал врач.

На данный момент решается вопрос о переводе ребенка из реанимации в другое отделение больницы. Состояние отца мальчика оценивается как стабильное средней тяжести, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Ранее стало известно, что 7 января на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. Под завалами оказались люди. К месту обрушений прибыли медики и спасатели. Позднее стало известно, что в результате случившегося один человек погиб.

По данным СМИ, всего из-подо льда вытащили четверых человек, один из которых ребенок. Мужчина с мальчиком были госпитализированы, пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.

Ранее по теме: СМИ выяснили подробности спасательной операции на камчатском водопаде

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