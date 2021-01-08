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Китаец рассказал об особенностях женитьбы на русской девушке
Фото: pexels.com / Trung Nguyen

Китаец рассказал об особенностях женитьбы на русской девушке

Виктория Родимкина

Общество

Житель Китая Цзиму Чутянь рассказал о том, чего ждать русской девушке после вступления в брак с китайцем. Его рассказ опубликовало «ИноСМИ».

Цзиму Чутянь пояснил, что у его подруги есть русская знакомая, которая вышла замуж за китайца. По ее словам, она еще до свадьбы поняла, что ее избранник очень ответственный человек. Девушка рассказала, что он всегда давал ей ощущение безопасности, заботился о ней и был внимательным.

— После замужества русская красавица сказала, что муж у нее замечательный, но одно она совершенно не выносит, — уточнил автор.

Так, девушка жаловалась на то, что совершенно не переносит отношение китайцев к алкоголю. В Китае распитие спиртного носит консервативный характер. При этом в сознании китайцев все еще непозволительно разрешать девушкам выпивать.

Цзиму Чутянь также сказал, что считает россиян «боевой нацией», в которой и мужчины, и женщины умеют выпивать. Кроме того, рассказчик пояснил, что русские не любят, когда их кто-то ограничивает. Русская девушка отметила, что ее муж не противится, когда она употребляет алкоголь, но намекает, что девушкам не следует много пить.

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