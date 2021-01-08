Семьдесят новых станций велопроката установят в Москве в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве до конца 2021 года планируют установить 70 новых станций велопроката. Об этом сообщили в пресс-службе банка «ВТБ» в пятницу, 8 января.

Уточняется, что сеть «Велобайк» с каждым годом расширяется. В прошлом сезоне количество станций удалось увеличить на 134 — до 662 пунктов, число велосипедов увеличили на одну тысячу — до 6,1 тысячи штук.

— В 2021 году будет добавлено 70 новых станций, а велопарк пополнится еще одной тысячей устройств, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что велопрокат работает уже более чем в 20 новых районах столицы. Популярными стали пункты около транспортно-пересадочных узлов.

Читайте также: Обновленная столица: как изменилась Москва в 2020 году благодаря активным гражданам