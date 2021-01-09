Московские врачи вылечили от коронавируса более 688 тысяч человек
В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции еще 7302 человека. Об этом в субботу, 9 января, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.
По данным оперштаба, в городе число выздоровевших увеличилось до 688 061. Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 4900 новых случаев коронавируса, скончались за 24 часа 74 пациента.
Москвичам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.
Ранее сообщалось, что в России количество случаев COVID-19 составило 3 379 103.
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