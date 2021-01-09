Коронавирус выявили у 4900 человек в Москве за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве выявили 4900 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 9 января, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.

Всего в Москве за время пандемии зафиксировали 853 352 случая COVID-19, выздоровел 688 061 человек.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

В России за все время выявили 3 379 103 случая инфекции. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 754 809 пациентов.

Ранее глава ВОЗ призвал страны с излишком вакцин передать их COVAX.

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