Центр по контролю заболеваний США опроверг появление нового штамма коронавируса

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Сообщения о возникновении в США нового штамма коронавирусной инфекции не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель американского центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсон Макдоналд.

По словам представителя центра, эксперты отслеживают все появляющиеся разновидности COVID-19, однако пока не заметили появления новых штаммов в стране.

Предполагается, что основанием для сообщений о новом штамме инфекции в США стали «спекулятивные заявления доктора Деборы Биркс, члена рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом. Биркс якобы предположила в разговоре с другими членами группы, что новая более заразная разновидность коронавируса может объяснить всплеск заболеваемости в Соединенных Штатах в осенне-зимний период.

Хотя в центре по контролю заболеваний не согласились с мнением Биркс, рабочая группа отказалась удалить ее предположение из доклада, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Позднее появились сообщения, что специалисты рабочей группы Белого дома, которая занимается проблемами пандемии COVID-19, допустили, что в США мог появиться еще один новый штамм коронавирусной инфекции.

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