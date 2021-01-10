«Невероятная красавица»: Муцениеце опубликовала откровенные фото с отдыха

Агата Муцениеце вызвала восторженные комментарии фанатов / Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце на своей странице в соцсети Instagram разместила откровенные снимки. На одном из кадров артистка запечатлелась в облегающей прозрачной майке.

— Завалялось тут пару фоточек с отдыха. Ну, извините! Да-да, я мать, я помню! — подписала звезда фотографии с отпуска на Мальдивах.

Снимки вызвали бурю эмоций у поклонников актрисы. Они написали множество комплиментов Муцениеце.

«Красивая женщина с хорошей фигурой»; «Огонь!»; «Всем бы матерям так выглядеть»; «Невероятная красавица», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Муцениеце опубликовала откровенное видео в черном лифе со стразами. Она отправилась на съемки, где ей сделали прическу с челкой-«шторкой». Сначала актриса примеряла яркие наряды, а потом предстала в откровенном луке.

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