Палата представителей в ближайшие дни начнет выдвижение импичмента Трампу

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Палата представителей США в ближайшие дни предпримет действия по выдвижению импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил координатор фракции демократического большинства в палате Джеймс Клайберн.

— До вторника–среды, возможно, нужно подождать, пока будут предприняты действия. Но, думаю, они будут предприняты на этой неделе, — рассказал Клайберн в эфире CNN.

Партия демократов планирует добиться импичмента Трампу или отстранить его, согласно 25-й поправке к Конституции США.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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