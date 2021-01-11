Более 93,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

За сутки в России провели еще 383 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 11 января.

По данным портала, всего с начала пандемии в РФ было выполнено свыше 93,9 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом в настоящее время под наблюдением врачей находятся 625 950 человек, у которых подозревают наличие ковида.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил угрозу третьей волны коронавируса в России.

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