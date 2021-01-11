Художник посвятил штурму Капитолия картину со сломанным флагом США

Фото: senate.gov

Американский художник Дэвид Датуна эмоционально отреагировал на события в Вашингтоне. Прошедший там штурм Капитолия побудил его создать новую картину — на этот раз в виде сломанного национального флага.

Картина получила название Wake-up Call («Призыв к пробуждению»). Датуна планирует выставить произведение на продажу за миллион долларов, а вырученные средства — передать американским НКО, которые работают над укреплением демократии в стране.

Беспорядки в Америке возмутили художника, по мнению которого «это не то, чему мы должны учить наших детей». Он обратил внимание на то, что власти тратят миллиарды долларов на построение демократии за границей, но забыли о демократии на родине.

Американец уточнил, что сломанный флаг — это «моментальный снимок той действительности, в которой американцы очутились сегодня».

— Мы не сломлены, но то, как будет выглядеть наша нация завтра, зависит от каждого из нас, — написал он в Instagram и призвал всех «проснуться».

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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