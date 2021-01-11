Горбачев призвал Россию и США к корректировке военных доктрин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Продление ДСНВ должно быть лишь первым шагом — России и Соединенным Штатам нужно договариваться о дальнейших сокращениях вооружений. Такое мнение выразил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Он рассказал, что ранее не раз встречался с Джо Байденом, когда тот был еще сенатором. В прошлом он выступал за все советско-американские договоренности по ядерному разоружению. Став вице-президентом США, он также поддержал СНВ-3, который в свое время подписали американский и российский лидеры Барак Обама и Дмитрий Медведев.

В настоящее время, когда Байден стал избранным главой Белого дома, он сам отмечает необходимость продления ДСНВ. Однако это должно быть только началом переговорного процесса по теме разоружений, считает Горбачев.

— Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит, — отметил он в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что это очень сложная тема, к которой затем придется привлекать и другие ядерные державы. Однако, если Москва и Вашингтон преуспеют, от этого выиграют все, заключил экс-президент Советского Союза.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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