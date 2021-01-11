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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 700 тысяч человек
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 700 тысяч человек

Виктория Родимкина

Город

В Москве врачи вылечили от коронавируса более 700 тысяч человек. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

За минувшие сутки вылечились еще 6684 пациента, их число увеличилось до 701 790.

Ранее сообщалось, что за сутки в городе подтвердили 4646 новых случаев COVID-19, скончались 75 человек. Всего в Москве зафиксировано 862 214 случаев коронавирусной инфекции.

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 700 тысяч человекФото: Оперштаб

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса.

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