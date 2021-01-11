Названы два часто игнорируемых симптома коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Головные боли и боли в горле — это те два признака, которые могут указывать на заражение коронавирусом, однако на них реже всего обращают внимание. Об этом заявила врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг.

По ее словам, два вышеуказанных симптома выходят за рамки официальных критериев, утвержденных правительством Великобритании. Однако именно эти признаки относятся к легким симптома ковида, которые пациенты стали испытывать во время второй волны COVID-19.

— К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми, — цитирует медика газета Express.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», чем опасен британский штамм коронавируса.

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