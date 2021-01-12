Американцев призвали не приезжать на инаугурацию Байдена на фоне протестов

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Власти американской столицы просят сограждан не приезжать на инаугурацию избранного президента Джо Байдена и рекомендуют поучаствовать в мероприятии онлайн. Об этом заявила мэр Вашингтона Муриэл Баузер.

В ее совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргиния она призывает в целях личной безопасности посмотреть церемонию удаленно, не приезжая в город.

— В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, в том числе жестоким мятежом прошлой недели и продолжающейся смертельно опасной пандемией COVID-19, мы предпринимаем немыслимые шаги по призыву американцев не приезжать в Вашингтон, а принять участие в виртуальном формате, — указано в документе на сайте главы Вашингтона.

Ранее в столице США по просьбе действующего главы Белого дома Дональда Трампа был введен режим чрезвычайной ситуации. Он призван обеспечить безопасность инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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