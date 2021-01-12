Соцкарты и проездные жителей Подмосковья будут заблокированы по 6 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Подмосковье социальные карты пожилых граждан и проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева во вторник, 12 января.

Помимо этого, в постановлении говорится, что дистанционный режим для студентов вузов продлевается с 13 января по 6 февраля.

— (Продлить — прим. «ВМ») с 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, — говорится в документе.

Ранее в Московской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

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