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«Еще один»: Анастасия Решетова показала букет из тысячи роз от тайного поклонника
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Еще один»: Анастасия Решетова показала букет из тысячи роз от тайного поклонника

Анастасия Волоснова

Звезды

Модель Анастасия Решетникова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с букетом из тысячи роз.

Ранее бывшая девушка Тимати разместила в соцсети фото, на котором подписчики увидели букет из тысячи красных роз, присланном ей тайным поклонником.

Накануне Решетова выложила в разделе Stories видео, на котором позирует рядом с новым букетом из тысячи розовых, желтых и алых роз.

— Еще один, — лаконично подписала видеозапись счастливая модель.

«Еще один»: Анастасия Решетова показала букет из тысячи роз от тайного поклонникаФото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Девушка не раскрывает имя тайного поклонника, о котором многозначительно намекает в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что некоторые подписчики предполагают, что расставание Решетовой с Тимати было фиктивным. Рэпер разошелся с моделью ради участия в шоу «Холостяк», где, по информации одной из участниц, артист не выбрал в невесты ни одну девушку.

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поклонникибукет цветовАнастасия Решетова
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