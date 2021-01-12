«Еще один»: Анастасия Решетова показала букет из тысячи роз от тайного поклонника

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетникова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с букетом из тысячи роз.

Ранее бывшая девушка Тимати разместила в соцсети фото, на котором подписчики увидели букет из тысячи красных роз, присланном ей тайным поклонником.

Накануне Решетова выложила в разделе Stories видео, на котором позирует рядом с новым букетом из тысячи розовых, желтых и алых роз.

— Еще один, — лаконично подписала видеозапись счастливая модель.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Девушка не раскрывает имя тайного поклонника, о котором многозначительно намекает в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что некоторые подписчики предполагают, что расставание Решетовой с Тимати было фиктивным. Рэпер разошелся с моделью ради участия в шоу «Холостяк», где, по информации одной из участниц, артист не выбрал в невесты ни одну девушку.

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