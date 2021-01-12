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Ангар со смазочными материалами загорелся в Свердловской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ангар со смазочными материалами загорелся в Свердловской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Ангар со смазочными материалами загорелся в Свердловской области. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошел в Среднеуральске на улице Ленина, дом 1. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. По предварительным данным, горят смазочные материалы.

Как рассказали в МЧС, пять человек самостоятельно выбрались из ангара до прибытия пожарных. На месте возгорания работают 50 человек и 15 единиц спецтехники, сообщает РИА Новости.

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МЧС РоссииСвердловская областьпожар
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