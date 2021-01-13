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Число «пьяных» аварий в России сократилось на семь процентов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Число «пьяных» аварий в России сократилось на семь процентов

Татьяна Плотникова

Общество

В период с января по ноябрь 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий с водителями, находившимися в состоянии опьянения, сократило в России на семь процентов в сравнении с предшествовавшим годом.

Как рассказали в пресс-служба ГИБДД, в январе-ноябре 2020 года в стране зарегистрировано почти 13,8 тысячи аварий с водителями, находившимися в состоянии опьянения. Годом ранее показатель достигал 14,8 тысячи.

Чаще всего «пьяные» ДТП происходили в 2020 году летом, меньше всего таких аварий было в феврале и ноябре, отметили в ведомстве.

Число погибших и пострадавших в таких ДТП сократилось на одиннадцать и десять процентов соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что свыше 400 «пьяных» ДТП произошло в Москве в 2020 году.

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