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Еще 6870 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще 6870 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве от коронавируса вылечились еще 6870 человек за минувшие сутки. Об этом в среду, 13 января, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

Так, число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 715 438.

Ранее стало известно, что в Москве выявили 4320 новых случаев инфекции. За сутки было госпитализировано 1694 человека, скончались за минувшие 24 часа 76 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, вылечились от инфекции 2 854 088 человек

Еще 6870 человек вылечились от коронавируса за сутки в МосквеФото: Оперштаб

Ранее медики назвали симптомы нового штамма коронавируса у детей.

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