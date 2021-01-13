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Володин рассказал о депутате, попавшем в реанимацию из-за коронавируса
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума федерального собрания Российской Федерации

Володин рассказал о депутате, попавшем в реанимацию из-за коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

Один депутат Госдумы находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин сообщил в среду, 13 января.

— Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что уже треть парламентариев переболели ковидом. Еще двое умерли от заболевания, вызванного инфекцией.

Ранее врачом-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с корреспондентом «ВМ» дал рекомендации переболевшим коронавирусом дома.

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