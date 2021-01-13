Скульптуру нововоронежской Аленки продадут на аукционе

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Памятник Аленке в Нововоронеже решили продать на аукционе. Об этом в среду, 13 января, рассказали в компании-изготовителе скульптуры.

Отмечается, что принять участие в торгах сможет каждый желающий по предварительной регистрации. Стартовой ценой памятника объявили один миллион рублей.

По предварительной информации, аукцион пройдет 15 февраля. Часть средств от продажи скульптуры отправится на благотворительность, сообщает РЕН ТВ.

Ранее памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, перепугал местных жителей своим мрачным видом. Пользователи Сети раскритиковали скульптуру, и назвали ее «памятником Русской смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку», что власти и сделали всего через несколько дней после установки инсталляции.

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